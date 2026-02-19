Дроны с тепловизорами зафиксировали точки в районе поисков семьи Усольцевых

«Тепловизор засёк светящиеся точки, мы их отметили на карте», — приводит её слова NGS24.ru.
Информацию подтверждают открытые данные поискового отряда имени Оксаны Василишиной: 9 и 10 октября 2025 года квадрокоптеры с тепловизорами поднимали для обследования местности. Что именно представляли собой зафиксированные точки, пока остаётся загадкой.
Напомним, ранее в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Пока что они не дали результата. Однако автомобиль Усольцевых исчез с места последней стоянки. В марте семью могут признать погибшей.
