Поисково-спасательные работы завершились на месте ЧП в Липецке

На месте обрушения крыши одного из цехов автомобильного завода «Моторинвест» завершились поисково-спасательные работы — под завалами никого не осталось. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную службу и сообщил, что всего после обрушения кровли цеха госпитализировали восемь человек: четверых — в тяжелом состоянии и еще четверых — средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам губернатора региона, в работах были задействованы спасатели и врачи из Красного, Липецка, Ельца, Лебедяни и Данкова.

— Работали в тяжелейших условиях. Мороз, снег, на обломках скользко, а сверху нависающие шаткие огромные металлоконструкции. Любое неверное движение могло повлечь дальнейшее обрушение. Спасатели рисковали своими жизнями — ползли под завалами, пилили зажавший людей металл. Достали всех. Достали живыми, — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, причиной обрушения крыши на заводе «Моторинвест», по предварительной информации, стало скопление снега.