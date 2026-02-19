Поисково-спасательные работы завершились на месте ЧП в Липецке

Он поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную службу и сообщил, что всего после обрушения кровли цеха госпитализировали восемь человек: четверых — в тяжелом состоянии и еще четверых — средней тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.