Ушел из жизни ученый-космист Владимир Лыткин

В возрасте 67 лет скончался ученый-космист, доктор философских наук Владимир Лыткин.

В возрасте 67 лет скончался ученый-космист, доктор философских наук Владимир Лыткин, передает официальный Telegram-канал Министерства образования и науки Калужской области.

Владимир Лыткин долгие годы возглавлял кафедру философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского и руководил аспирантурой по направлению «Культурология». Он родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К. Э. Циолковского, с которым связал всю свою жизнь.

«Научная и педагогическая общественность Калужской области выражает соболезнования родным и близким Владимира Владимировича Лыткина. Память о нем сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Научные интересы Владимира Лыткина охватывали историю философии и космонавтики. Особое место в его исследованиях занимало изучение наследия и философских взглядов Константина Циолковского. Автор более 100 научных публикаций, в том числе в высокорейтинговых международных изданиях, Владимир Лыткин активно занимался просветительской деятельностью и наставничеством.

Прощание с Владимиром Лыткиным состоялось 21 февраля в калужском храме святых Космы и Дамиана.