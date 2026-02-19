Ушел из жизни ученый-космист Владимир Лыткин

Владимир Лыткин долгие годы возглавлял кафедру философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского и руководил аспирантурой по направлению «Культурология». Он родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К. Э. Циолковского, с которым связал всю свою жизнь.