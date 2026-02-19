Мертвого питона нашли в сугробе в Химках

В Химках в сугробе в одном из дворов местные жители нашли мертвого питона. Видео с погибшей змеей в четверг, 19 февраля, опубликовал Telegram-канал «Происшествия Москвы».
На опубликованных кадрах видно погибшего питона, которого нашла собака одной из местных жительниц во время прогулки.
— Либо у кого-то уполз и не справился с морозами, либо кто-то выбросил питомца, — предположили в публикации.
К сожалению, жестокое обращение с животными — это не редкость. В октябре в парадной жилого дома на Самаркандском бульваре в Москве жительница взяла собаку за ошейник, бросила в лифт и несколько раз ударила ее ногой. Кузьминская межрайонная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку по заявлению о жестоком обращении с животными.