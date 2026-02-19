Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

«Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедра. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, рук и ног», — уточнил он.
Инцидент произошёл в селе Замостье. FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. В результате атаки также повреждён автомобиль. Оперативная информация уточняется. Все раненые были оперативно доставлены бригадой скорой помощи в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первичной помощи двоих из них перевели для дальнейшего лечения в городскую больницу № 2 Белгорода.
А ранее Life.ru писал, что ночью российская ПВО отработала на отлично: сбито 113 украинских дронов самолётного типа. Основной удар пришёлся по Брянской области — там подавили 50 беспилотников. Ещё 35 уничтожили над Смоленщиной, 12 — над Тверской областью, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской. В Минобороны заверили, что все цели поражены, информация о возможных последствиях пока уточняется.
