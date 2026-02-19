После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести

«Состояние ещё четверых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Все они получают всю необходимую помощь в больницах региона в полном объёме», — сказал Кузнецов.
Напомним, на заводе под Липецком в разгар рабочего дня рухнула крыша — изначально под завалами оказались минимум шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что двое пострадавших, которые выходили на связь со спасателями, были извлечены из-под завалов живыми.
