После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести

Четверо пострадавших в результате обрушения крыши цеха на заводе в Липецкой области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона в полном объёме.