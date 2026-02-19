В Дагестане второе смертельное ДТП за вечер — погиб водитель «Лады», выехавший на встречку

Авария случилась на 25-м километре автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб». 66-летний житель Буйнакска за рулём LADA Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями LADA Priora и BMW. В результате водитель «Гранты» скончался на месте происшествия — это уже второе смертельное ДТП в республике за день.