Украинские дроны атаковали два села в Брянской области

Напомним, что вечером 19 февраля российская противовоздушная оборона отразила очередную массированную атаку беспилотников. Минобороны России сообщило, что с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолётного типа.