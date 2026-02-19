Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР при атаке ударного украинского дрона пострадала мирная жительница

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Мирная жительница получила тяжелые ранения в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки ударного дрона вооруженных формирований Украины (ВФУ), сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Селидове Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше