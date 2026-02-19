Ричмонд
Более 20 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

В Запорожской области 19 февраля произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более 20 тысяч абонентов в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Генераторы обеспечивают работу систем водоснабжения и другой критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам. Однако процесс осложняется сохраняющейся опасностью атаки БПЛА со стороны ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что масштабные перебои произошли в Брянской области после ударов по энергетической инфраструктуре. Тогда без света и тепла остались пять муниципалитетов и часть Брянска.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

