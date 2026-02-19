Ричмонд
Спасатели сняли собаку с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе спасатели вытащили собаку, которая дрейфовала на отколовшейся льдине. Об этом сообщает «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ».

Источник: Life.ru

Спасение оставшегося на льдине пса. Видео © ВК/ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Как животное оказалось в ловушке, неизвестно. Спасатели аккуратно подобрались к собаке и смогли её поймать. Во время операции один из специалистов чуть не упал в воду, но удержался и благополучно вышел на берег вместе с псом.

Life.ru рассказывал, как в начале февраля на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны на льдине у села Стародубское — льдина треснула и начала расходиться. Спасатели эвакуировали людей на лодках, несколько человек выбрались сами. Пострадавших не было.

