Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потерпевшие требуют не лишать гражданства пособников террористов из «Крокуса»: для чего это нужно

Потерпевшие призывают не лишать гражданства пособников атаки на «Крокус».

Источник: Комсомольская правда

Люди, пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле», попросили суд не отнимать паспорта у четверых фигурантов дела. Речь идет о Хусейне Хамидове*, Алишере Касимове*, Аминчоне и Диловаре Исломовых*, которых обвиняют в пособничестве террористам. Об этом рассказал адвокат потерпевших Даниэль Готье в беседе с Regions.

Защита потерпевших объяснила, почему они против такого решения. По словам адвоката, сторона обвинения просила лишить гражданства перечисленных подсудимых, но сами потерпевшие с этим не согласны. Они опасаются, что если осужденных отправят отбывать срок на родину, их там могут освободить от наказания.

Как отметил Готье, Россия, Киргизия и Таджикистан подписали конвенцию, которая позволяет передавать заключенных в их страны. Именно поэтому у потерпевших и возникли такие опасения. Они хотят, чтобы наказание для пособников было таким же неотвратимым, как и для исполнителей.

Ранее стало известно, что жертвы трагедии требуют самого строгого приговора для непосредственных участников нападения. Они считают, что наказание должно соответствовать страшным последствиям теракта, его подготовке и масштабу.

Напомним, трагедия в концертном зале под Красногорском произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные люди расстреливали посетителей и устроили поджог, из-за которого сгорел весь зал. Тогда погибли 149 человек, а пострадали более 600. Сейчас по делу проходят 19 обвиняемых.

* — Внесены в список террористов и экстремистов.