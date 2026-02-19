Потерпевшие требуют не лишать гражданства пособников террористов из «Крокуса»: для чего это нужно

Защита потерпевших объяснила, почему они против такого решения. По словам адвоката, сторона обвинения просила лишить гражданства перечисленных подсудимых, но сами потерпевшие с этим не согласны. Они опасаются, что если осужденных отправят отбывать срок на родину, их там могут освободить от наказания.