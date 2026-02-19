Ричмонд
Пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти кошку

В Гонконге 63-летний пенсионер погиб, пытаясь спасти свою домашнюю кошку. Трагедия произошла вечером 18 февраля в жилом комплексе Jubilant Place. Охранник обнаружил мужчину без сознания в цветочной клумбе и вызвал полицию. Об этом пишет South Chine Morning Post.

Источник: Life.ru

Пострадавшего срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как выяснило следствие, пенсионер потерял равновесие и сорвался вниз, когда пытался достать кошку с внешнего выступа у окна квартиры.

На месте происшествия полицейские зафиксировали повреждённые деревья и следы крови на тротуаре. Позже парамедики нашли животное и вернули его семье. Тело погибшего направлено на экспертизу, проводится расследование.

Ранее в Новой Москве были обнаружены тела мужа и жены, выпавших из окна собственного дома. У погибших остались трое несовершеннолетних детей. Мужчина занимался бизнесом. По информации источника, в последнее время в семье была напряжённая обстановка, обсуждался возможный развод.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.