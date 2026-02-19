Появилась видеозапись с моментом пожара на нефтяной скважине в Самарской области

В Сети в четверг, 19 февраля, появилась видеозапись, на которой запечатлен момент пожара на нефтяной скважине, расположенной в Самарской области. Возгорание произошло 15 февраля во время выполнения работ.
— На скважине загорелся подъемный агрегат. По версии следствия, это произошло в результате нарушения правил безопасности. Четыре сотрудника пострадали и были госпитализированы. Двое из них находились в тяжелом состоянии, — говорится в публикации.
По факту пожара правоохранители возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал 112.
По данным журналистов, причиной возгорания якобы стала разгерметизация скважины. Работы проводились около 11 часов по местному времени. Возникший пожар удалось потушить за 20 минут. На момент госпитализации трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии и один — в состоянии средней тяжести.
19 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Великолукскую нефтебазу произошло возгорание одного из резервуаров с нефтепродуктами. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников объекта нет.