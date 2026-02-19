В США туристка позвонила в службу спасения и умерла, не дождавшись помощи

Туристка погибла от переохлаждения на горе Mount Marcy в штате Нью-Йорк после шести часов ожидания спасателей, сообщает The New York Post.
21-летняя Брианна Мор отправилась в поход с собакой и недалеко от вершины соскользнула с тропы. Она не смогла самостоятельно выбраться и около 15:00 позвонила в службу спасения.
По данным издания, были организованы поиски с участием полиции и авиационного подразделения. Тело девушки обнаружили около 21:00. К этому времени она скончалась от переохлаждения.
Температура воздуха в районе горы в тот день опускалась ниже нуля. Собаку туристки нашли живой, животное не пострадало.
