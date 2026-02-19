Ричмонд
В США туристка позвонила в службу спасения и умерла, не дождавшись помощи

В США 21-летняя туристка погибла от переохлаждения на горе Mount Marcy после шести часов ожидания спасателей.

Источник: Аргументы и факты

Туристка погибла от переохлаждения на горе Mount Marcy в штате Нью-Йорк после шести часов ожидания спасателей, сообщает The New York Post.

21-летняя Брианна Мор отправилась в поход с собакой и недалеко от вершины соскользнула с тропы. Она не смогла самостоятельно выбраться и около 15:00 позвонила в службу спасения.

По данным издания, были организованы поиски с участием полиции и авиационного подразделения. Тело девушки обнаружили около 21:00. К этому времени она скончалась от переохлаждения.

Температура воздуха в районе горы в тот день опускалась ниже нуля. Собаку туристки нашли живой, животное не пострадало.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 23-летняя туристка из Казахстана получила тяжелую травму мозга после того, как во время купания ее накрыла волна от катера. Девушка несколько месяцев находилась в коме, однако спасти ее не удалось.

