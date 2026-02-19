Житель Харькова сменил пол и оспорил мобилизацию

Житель Харькова сменил пол* в официальных документах и через суд добился исключения из воинского учета, сообщает интернет-издание «Страна».
По данным источника, после смены пола миграционная служба выдала новый паспорт, в котором в графе «пол» указано «женский». После этого гражданка обратилась в территориальный центр комплектования с требованием снять ее с учета.
В ТЦК отказали, заявив, что без решения военно-врачебной комиссии она продолжает считаться военнообязанным мужчиной. В ответ заявительница подала иск в суд.
Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра «Обериг», указав, что женщины подлежат службе только на добровольной основе.
