В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

Мэр Вашингтона объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с экологической аварией в районе реки Потомак.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Вашингтон Мюриэл Боузер ввела режим чрезвычайной ситуации из-за экологического инцидента в районе реки Потомак, вызванного повреждением крупного канализационного коллектора. Соответствующее распоряжение подписано главой города и вступает в силу на 15 дней.

Документ предусматривает задействование механизмов взаимной помощи между округом Колумбия и федеральными, а также региональными структурами для координации работ по ликвидации последствий аварии. Городским службам поручено организовать мониторинг качества воды и информирование населения о мерах предосторожности для защиты здоровья и окружающей среды.

Кроме того, мэр обратилась к федеральным властям с требованием полностью компенсировать расходы, которые понесут власти округа и коммунальная служба DC Water при устранении последствий происшествия.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила о риске серьёзных экологических последствий после аварийного сброса сточных вод в реку Потомак.