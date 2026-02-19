В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

Документ предусматривает задействование механизмов взаимной помощи между округом Колумбия и федеральными, а также региональными структурами для координации работ по ликвидации последствий аварии. Городским службам поручено организовать мониторинг качества воды и информирование населения о мерах предосторожности для защиты здоровья и окружающей среды.