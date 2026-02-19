В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

Мэр Вашингтон Мюриэл Боузер ввела режим чрезвычайной ситуации из-за экологического инцидента в районе реки Потомак, вызванного повреждением крупного канализационного коллектора. Соответствующее распоряжение подписано главой города и вступает в силу на 15 дней.
Документ предусматривает задействование механизмов взаимной помощи между округом Колумбия и федеральными, а также региональными структурами для координации работ по ликвидации последствий аварии. Городским службам поручено организовать мониторинг качества воды и информирование населения о мерах предосторожности для защиты здоровья и окружающей среды.
Кроме того, мэр обратилась к федеральным властям с требованием полностью компенсировать расходы, которые понесут власти округа и коммунальная служба DC Water при устранении последствий происшествия.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила о риске серьёзных экологических последствий после аварийного сброса сточных вод в реку Потомак.