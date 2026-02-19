Ричмонд
ПВО сбила пять дронов над Чёрным морем близ Севастополя

В Севастополе военные продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ, над регионом работают силы противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, над Чёрным морем уже сбили пять вражеских БПЛА.

Источник: Life.ru

«Сбито пять воздушных целей в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем», — уточнил глава региона.

Спасательная служба Севастополя подтвердила, что гражданские объекты в городе не пострадали. Жителей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Этим же вечером 19 февраля в Сочи объявили об угрозе атаки беспилотников. Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту города.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

