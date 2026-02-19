Ричмонд
Силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали за три часа 48 украинских дронов над регионами России. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА: по 16 беспилотников — над Краснодарским краем и Крымом, семь дронов — над Азовским морем, шесть БПЛА — над Черным морем, два беспилотника — Белгородской областью и один дрон — над Адыгеей, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 февраля сбили 113 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В этот же день в результате массированной атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два местных жителя. Раненых оперативно доставили в больницу, им оказали необходимую помощь.

17 февраля в поселке Волна Темрюкского района из-за удара беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

