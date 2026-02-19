Ричмонд
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность к оценке повреждений на ЗАЭС 2

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности Агентства предоставить объективную информацию о повреждениях на резервной линии «Ферросплавная-1» и их влиянии на безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В своем недавнем заявлении Гросси отметил, что МАГАТЭ будет тщательно анализировать ситуацию и сообщит о характере повреждений, а также об их потенциальных последствиях для ядерной безопасности и физической защиты станции.

«МАГАТЭ готово объективно сообщить о характере повреждений и их влиянии на ядерную безопасность и физическую защиту», — говорится в заявлении Гросси.

Согласно информации, предоставленной МАГАТЭ, резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля. Причиной отключения предположительно стала военная активность в регионе, что подчеркивает важность мониторинга ситуации в контексте обеспечения безопасности на атомной электростанции.

Ранее ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2.

Данная ситуация вызывает обеспокоенность как у местных властей, так и у международного сообщества, учитывая стратегическое значение ЗАЭС. МАГАТЭ продолжает следить за развитием событий и готово реагировать на любые изменения, которые могут повлиять на безопасность объекта.

