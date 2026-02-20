Ричмонд
Над Севастополем сбили пять воздушных целей

Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку со стороны ВСУ на Севастополь.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ на город. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его данным, расчёты ПВО продолжают работу по перехвату воздушных целей.

По предварительной информации, было уничтожено пять объектов в воздушном пространстве над морем — в районах Камышовой бухты и Северной стороны. Военные контролируют ситуацию, уточнил глава региона.

Согласно сведениям городской спасательной службы, в результате инцидента повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Власти продолжают мониторинг обстановки и информируют жителей о развитии событий.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нейтрализовали 48 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации.