Над Севастополем сбили пять воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ на город. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его данным, расчёты ПВО продолжают работу по перехвату воздушных целей.