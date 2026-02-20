Ричмонд
Итальянского журналиста с российским паспортом задержали в Турции

В Стамбуле задержали работающего в Донбассе итальянского журналиста Андреа Лучиди, который недавно получил российское гражданство. Вместе с ним арестовали Татьяну Десятову, координатора интербригады Коммунистической партии Москвы, а также граждан Бельгии, Франции и Испании.

Источник: Life.ru

Лучиди находился в Турции в составе международной делегации юристов, правозащитников и журналистов, собирая сведения о тюрьмах и встречаясь с адвокатами из Народного юридического бюро Halkın Hukuk Bürosu. Сейчас все задержанные находятся в центре экспатриации, а генконсульство Италии в Стамбуле выясняет причины ареста.

Журналист недавно оказался в центре скандала в Италии: он проводил онлайн-лекции о работе в зоне военных действий, что вызвало резонанс среди студентов и СМИ. Лучиди — шеф-редактор International Reporters и с 2022 года живёт в Луганске.

Ранее Life.ru писал, что экс-премьер Израиля публично раскритиковал американца Такера Карлсона за якобы выдуманную историю о задержании в аэропорту. Журналист сделал фото в логистической зоне и заявил, что его преследуют спецслужбы, хотя на деле, по словам Нафтали Беннета, просто сел обратно в самолёт. Политик назвал его «трусом и обманщиком».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

