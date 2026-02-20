Итальянского журналиста с российским паспортом задержали в Турции

Ранее Life.ru писал, что экс-премьер Израиля публично раскритиковал американца Такера Карлсона за якобы выдуманную историю о задержании в аэропорту. Журналист сделал фото в логистической зоне и заявил, что его преследуют спецслужбы, хотя на деле, по словам Нафтали Беннета, просто сел обратно в самолёт. Политик назвал его «трусом и обманщиком».