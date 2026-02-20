Shot: Взрывы прогремели над Сочи

— Жители Сочи рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в нескольких районах Сочи. Они утверждают, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов». Сирена воздушной опасности выла уже четыре раза. Силы ПВО отражают воздушную атаку над городом, — сказано в публикации.