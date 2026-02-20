Ричмонд
Shot: Взрывы прогремели над Сочи

Взрывы прогремели над Сочи в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Жители Сочи рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в нескольких районах Сочи. Они утверждают, что «сначала слышали писк, а потом несколько гулких взрывов». Сирена воздушной опасности выла уже четыре раза. Силы ПВО отражают воздушную атаку над городом, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали за три часа 48 украинских дронов над регионами России. Об этом 19 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 февраля сбили 113 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

