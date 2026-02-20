Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше