При атаке ВСУ на Севастополь погиб один человек

«К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Развожаев в Telegram-канале.