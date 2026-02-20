Ричмонд
Мужчина погиб при отражении атаки дронов ВСУ в Севастополе

Севастополь ночью 20 февраля подвергся массированному налёту украинских беспилотников. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 16 БПЛА, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

30-летний мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки от падения частей сбитого дрона в районе Камышового шоссе. Бригада скорой помощи приехала мгновенно, провела реанимацию, но спасти человека не удалось.

Кроме того, атака БПЛА нанесла ущерб жилым домам: в двух МКД на улице Маршала Крылова выбиты окна, а в переулке Ставковый повреждены шесть частных домов. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и сообщать о любых опасных находках по номеру 112. Временно сигналов об окончании воздушной тревоги нет, ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников над разными регионами РФ. По данным Минобороны, 16 дронов уничтожены над Краснодарским краем и Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

