Жители Сочи сообщили о взрывах над городом при отражении атаки БПЛА

Сирена в Сочи. Видео © Telegram / SHOT.
Из-за атаки в аэропорту Сочи задержаны около 20 рейсов на вылет и посадку. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Мэр города Андрей Прошунин заявил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует оперативный штаб. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Позднее в экстренных службах сообщили, что угроза атаки беспилотников миновала.
Напомним, угроза атаки беспилотников действовала в Сочи с вечера 19 февраля. Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.