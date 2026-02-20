Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Сочи сообщили о взрывах над городом при отражении атаки БПЛА

В Сочи силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооружённых сил Украины. Местные жители рассказали SHOT, что слышали не менее пяти взрывов в разных районах города. Сирена воздушной опасности звучала четырежды.

Сирена в Сочи. Видео © Telegram / SHOT.

Из-за атаки в аэропорту Сочи задержаны около 20 рейсов на вылет и посадку. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности, их работу координирует оперативный штаб. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Позднее в экстренных службах сообщили, что угроза атаки беспилотников миновала.

Напомним, угроза атаки беспилотников действовала в Сочи с вечера 19 февраля. Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше