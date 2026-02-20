Развожаев: ПВО ликвидировала 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе

Российские военные уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Севастополе над морем, проинформировал Михаил Развожаев.
Он уточнил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку украинских войск.
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА. Сигнала отбоя воздушной тревоги ещё нет, оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах», — написал Развожаев в Telegram.
Губернатор Севастополя рассказал, что в результате атаки украинских войск погиб один человек. Это произошло в районе Камышового шоссе. Жертвой стал 30-летний мужчина.
«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который скорее всего находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего…», — заявил Развожаев.
Кроме того, по его словам, в двух многоквартирных домах выбиты стёкла и повреждено шесть частных домов.
Ранее сообщалось, что за вечер российские военнослужащие нейтрализовали 48 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами РФ. В частности, украинские аппараты уничтожили в Краснодарском крае, Республике Крым и над Чёрным морем.