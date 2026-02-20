Ричмонд
В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

В Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива канализационных вод в реку Потомак. Соответствующий указ подписала мэр американской столицы Мюриэл Боузер.

Источник: Life.ru

В документе говорится, что власти задействуют все доступные местные, федеральные и региональные ресурсы для ликвидации последствий и защиты жителей округа. Боузер также обратилась за помощью к администрации президента Дональда Трампа с просьбой обеспечить полное возмещение расходов, понесённых округом Колумбия в связи с инцидентом.

Ранее Life.ru писал, что сам Дональд Трамп назвал ситуацию в Потомаке масштабной экологической катастрофой. Он обвинил власти Мэриленда в допущенных ошибках и заявил, что регион не справится самостоятельно. Президент поручил федеральным службам быть готовыми взять на себя координацию спасательных и очистных работ.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

