В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

В документе говорится, что власти задействуют все доступные местные, федеральные и региональные ресурсы для ликвидации последствий и защиты жителей округа. Боузер также обратилась за помощью к администрации президента Дональда Трампа с просьбой обеспечить полное возмещение расходов, понесённых округом Колумбия в связи с инцидентом.