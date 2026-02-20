Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о получении взяток

Антипов, по данным следствия, получал взятки на протяжении восьми лет. Он брал деньги со своих заместителей, а также заведующих поликлиниками. Потерпевшие передавали обвиняемому средства, так как боялись, что их уволят с работы. В общей сложности главврач получил более 21,5 миллиона рублей.