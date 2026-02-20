Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о получении взяток

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя департамента недропользования по ДФО во Владивостоке и его заместителя по делу о получении взяток в крупном размере. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили РИА Новости в региональных правоохранительных органах.
— Задержаны, в ИВС уже. Суммы взяток крупные, — цитирует собеседника агентство.
Бывший главный врач городской больницы в подмосковной Балашихе Михаил Антипов предстанет перед судом по делу о получении взяток. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
Антипов, по данным следствия, получал взятки на протяжении восьми лет. Он брал деньги со своих заместителей, а также заведующих поликлиниками. Потерпевшие передавали обвиняемому средства, так как боялись, что их уволят с работы. В общей сложности главврач получил более 21,5 миллиона рублей.
Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы бывшего депутата Государственной думы РФ Анатолия Вороновского. Приговор 19 февраля озвучил судья.