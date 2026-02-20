В Турции задержали итальянского журналиста с российским паспортом

По информации канала, делегация, в которую входят юристы, журналисты, правозащитники и политики, прибыла в Турцию для изучения ситуации в тюрьмах и участвовала во встрече с местными юристами. Вместе с Лучиди задержаны россиянка Татьяна Десятова, координатор интербригады комитета Компартии Москвы, а также граждане Бельгии, Франции и Испании. Все они доставлены в центр экспатриации.