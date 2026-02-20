В Турции задержали итальянского журналиста с российским паспортом

Итальянского журналиста Андреа Лучиди, имеющего российское гражданство, задержали в Стамбуле вместе с другими членами международной делегации. Об этом сообщается в Telegram-канале Donbass Italia.
По информации канала, делегация, в которую входят юристы, журналисты, правозащитники и политики, прибыла в Турцию для изучения ситуации в тюрьмах и участвовала во встрече с местными юристами. Вместе с Лучиди задержаны россиянка Татьяна Десятова, координатор интербригады комитета Компартии Москвы, а также граждане Бельгии, Франции и Испании. Все они доставлены в центр экспатриации.
Генеральное консульство Италии в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания, передаёт агентство ANSA. Российское гражданство Лучиди получил около года назад. Он работает шеф-редактором International Reporters и с 2022 года живёт в Луганске.
Недавно он стал объектом полемики в Италии после выступления по видеосвязи перед учащимися итальянского лицея, где рассказывал о своём опыте работы в зоне конфликта.
