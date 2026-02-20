Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АВС: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

Трое медведей неожиданно появились на горнолыжной трассе, расположенной в районе озера Тахо в штате Калифорния.

Источник: Аргументы и факты

Трое медведей неожиданно появились на горнолыжной трассе в Northstar California Resort, расположенном в районе озера Тахо в штате Калифорния. Как передаёт телеканал ABC News, животные пересекли склон в тот момент, когда там находилось большое количество лыжников и сноубордистов.

На опубликованных кадрах видно, как хищники быстро передвигаются по заснеженной поверхности, аккуратно огибая отдыхающих, после чего скрываются в лесной зоне. По предварительным данным, это была медведица с двумя детёнышами.

Специалисты по дикой природе отмечают, что в этот период поведение калифорнийских медведей может быть непредсказуемым: несмотря на сезон зимнего оцепенения, они нередко просыпаются во время потеплений или в поисках пищи. Администрация курорта сообщила, что инцидент не привёл к травмам и не повлиял на работу комплекса, а животные, по всей видимости, лишь пересекали территорию, не проявляя интереса к людям.

Ранее d Калифорнии удалось избавиться от медведя, который почти полтора месяца обосновался в подвале жилого дома.