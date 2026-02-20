АВС: три медведя пересекли горнолыжную трассу на курорте в Калифорнии

Специалисты по дикой природе отмечают, что в этот период поведение калифорнийских медведей может быть непредсказуемым: несмотря на сезон зимнего оцепенения, они нередко просыпаются во время потеплений или в поисках пищи. Администрация курорта сообщила, что инцидент не привёл к травмам и не повлиял на работу комплекса, а животные, по всей видимости, лишь пересекали территорию, не проявляя интереса к людям.