Fars: в Иране потерпел крушение военный самолёт

Военный самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в провинции Хамадан в Иране, погиб один из пилотов, сообщает агентство Fars.

Военный самолёт потерпел крушение в провинции Хамадан на западе Ирана, сообщает иранское агентство Fars.

Издание ссылается на информацию, полученную от Военно-воздушных сил армии Ирана.

Инцидент случился во время тренировочного полёта. Погиб один из пилотов.

«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолёт. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что американский самолёт F-16 разбился на территории Южной Кореи. Истребитель упал в море недалеко от южнокорейского населённого пункта Кунсан.

Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.

