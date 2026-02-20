Fars: в Иране потерпел крушение военный самолёт

Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.