Fars: в Иране потерпел крушение военный самолёт

Военный самолёт потерпел крушение в провинции Хамадан на западе Ирана, сообщает иранское агентство Fars.
Издание ссылается на информацию, полученную от Военно-воздушных сил армии Ирана.
Инцидент случился во время тренировочного полёта. Погиб один из пилотов.
«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолёт. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что американский самолёт F-16 разбился на территории Южной Кореи. Истребитель упал в море недалеко от южнокорейского населённого пункта Кунсан.
Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.