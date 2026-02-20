С топором на знакомую напал пьяный мужчина в Комсомольске-на-Амуре

В ходе проведения проверки полицейскими установлено, что за несколько дней до происшествия она поругалась по телефону со своим знакомым. В день происшествия заявительница находилась в гостях у соседки. В это время ее приятель в соседнем подъезде распивал спиртные напитки со своими друзьями. Под действием алкоголя у мужчины произошел приступ агрессии и, вооружившись топором, злоумышленник стал наносить удары по двери, требуя, чтобы приятельница вышла на лестничную площадку. Когда женщина открыла дверь, мужчина замахнулся орудием и пригрозил расправой. На шум в парадной вышел жилец дома, который успокоил агрессора, а потерпевшая смогла вызвать полицию.