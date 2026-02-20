С топором на знакомую напал пьяный мужчина в Комсомольске-на-Амуре

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило заявление от 39-летней горожанки. Женщина заявила, что ей угрожали убийством, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения проверки полицейскими установлено, что за несколько дней до происшествия она поругалась по телефону со своим знакомым. В день происшествия заявительница находилась в гостях у соседки. В это время ее приятель в соседнем подъезде распивал спиртные напитки со своими друзьями. Под действием алкоголя у мужчины произошел приступ агрессии и, вооружившись топором, злоумышленник стал наносить удары по двери, требуя, чтобы приятельница вышла на лестничную площадку. Когда женщина открыла дверь, мужчина замахнулся орудием и пригрозил расправой. На шум в парадной вышел жилец дома, который успокоил агрессора, а потерпевшая смогла вызвать полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре задержали 38-летнего мужчину и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за хранение наркотиков и преступления против личности и имущества комсомольчанин признался в содеянном.
В отношении подозреваемого органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.