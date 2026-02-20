Ричмонд
МЧС: Вертолет пропал в Амурской области

В Амурской области пропал вертолет, он вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

— По предварительной информации, на борту вертолета находились четыре человека. До настоящего времени местонахождение судна неизвестно, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на поиск пропавшего вертолета из Благовещенска выдвинулись спасатели и оперативная группа.

В результате крушения медицинского вертолета на юго-востоке Ливии погибли пять человек. Об этом 10 февраля сообщило издание Al Wasat, ссылаясь на местные источники.

Катастрофа произошла недалеко от города Куфра, в районе базы Аль-Сарра. Вертолет разбился во время возвращения с задания по медицинской эвакуации, которое было связано с ДТП на территории военной базы.