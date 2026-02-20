Хотели превратить тела в мумии: выяснились новые страшные подробности об обнаружении тел в Майкаине

О страшной находке стало известно 14 февраля. Тогда лишь сообщалось, что в частных домах обнаружили два тела, которые, предположительно, пролежали там длительное время. В полиции возбудили уголовное дело.
Позже выяснилось, что всё это время рядом с телом умершей женщины жили ее шестилетняя дочь и пожилая мать. В другом доме, но на этом же участке, было обнаружено тело дедушки девочки.
Сельчане рассказывают, что тела в комнатах держали месяцами или годами. Местные считают: для того чтобы превратить тела в мумии, родственники умерших использовали мед и жир, и к этому занятию привлекали даже шестилетнюю дочь умершей женщины.
Полицейские пока не комментируют эти предположения, но обещают проверить каждый довод и установить истину. Пока идут экспертизы, в деле подозреваемых нет, а пенсионерка продолжает жить в том самом доме.
Шестилетняя девочка, которая всё это время находилась рядом с мертвыми мамой и дедушкой, отправится в детский дом. Ее обследовали медики и признали здоровой. Малышка получила необходимые прививки и в ближайшие дни поедет в Экибастуз, в Центр поддержки детей «Умит».
«На сегодняшний день психоэмоциональное, психологическое и психическое состояние девочки, согласно медицинским исследованиям, соответствует норме и благополучно. Когда ребёнок будет определён в государственное учреждение, то у него будет официальный опекун, в данном случае будет руководитель государственного учреждения», — сообщила уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенова.