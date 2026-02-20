Прокуратура начала проверку о буллинге школьников Владивостока в мессенджере

Прокуратура Владивостока инициировала проверку после обнаружения канала, в котором публиковали фотографии несовершеннолетних учеников одной из школ города и информацию, унижающую их честь и достоинство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Канал выявили в ходе мониторинга соцсетей, после чего правоохранительные органы по требованию надзорного ведомства организовали процессуальную проверку.
Особое внимание прокуратура намерена уделить работе администрации школы по профилактике буллинга и созданию безопасной образовательной среды, а также условиям воспитания детей, прямо или косвенно связанных с распространением порочащей информации. Результаты проверки поставлены на контроль в надзорном ведомстве.