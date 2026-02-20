Новосибирская полиция объявила борьбу с автоподставщиками приоритетным направлением работы

Напомним, Банк России с 9 декабря скорректировал тарифы ОСАГО. В 28 регионах страны цена страхового полиса выросла, а в 20 — снизилась. Наиболее заметное повышение зафиксировано в Новосибирской области и Ингушетии, где уровень мошенничества в страховой сфере остаётся высоким. В Новосибирском регионе территориальный коэффициент увеличился с 1,56 до 3,12 — фактически в два раза. Кроме того, базовый тариф ОСАГО (без учёта территориального коэффициента) для легковых автомобилей вырос на 15%, а для мотоциклов — на 40%.