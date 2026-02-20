Вертолёт с четырьмя пассажирами на борту пропал в Амурской области

В Амурской области проводят поисково-спасательную операцию. Вблизи населенного пункта Амаранка пропал вертолет. На борту находятся четыре человека. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области.
По данным Министерства, вертолет пропал после вылета из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от Амаранки. Специалисты уже принимают необходимые меры.
«Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области», — сказано в материале.
