Частный вертолёт с четырьмя людьми пропал в Амурской области

Вертолёт модели Robinson вылетел с лесозаготовительной деляны. Она расположена в 130 километрах от села Амаранка. Через некоторое время воздушное судно пропало с экранов радаров в Ромненском муниципальном округе. Об этом сообщили в управлении МЧС региона.