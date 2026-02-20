Ричмонд
Тело молодого учителя обнаружили в Актюбинской области его коллеги

В Темирском районе в хозяйственной постройке найден мертвым 23-летний учитель истории, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По сведениям телеканала Almaty.tv, тело мужчины обнаружили коллеги, приехавшие к нему домой после его отсутствия на работе. Что стало причиной гибели, сейчас выясняют полицейские. По факту заведено уголовное дело.

Стражи порядка не исключают и версию суицида.

«Темирским районным отделом полиции по факту гибели молодого человека 2002 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — рассказали журналистам алматинского телеканала в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

18 февраля в Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством.