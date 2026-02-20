Ричмонд
Вертолет, на борту которого находились 4 человека, пропал в Амурской области

В Амурской области пропал вертолет, на борту которого находились четыре человека.

В Амурской области пропал вертолет, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России, пишет РИА Новости.

По данным МЧС, инцидент произошел в Ромненском муниципальном образовании, где вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка и пропал в пути следования. «По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека. До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно», — говорится в сообщении.

В связи с происшествием оперативная группа и спасатели уже выехали из Благовещенска для проведения поисковых работ. Поисково-спасательный отряд включает 36 человек и 12 единиц техники, среди которых три снегохода и один беспилотный летательный аппарат. Ведомство продолжает мониторить ситуацию и предпринимать все необходимые меры для обнаружения вертолета и его пассажиров.

