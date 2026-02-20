Вертолет, на борту которого находились 4 человека, пропал в Амурской области

В связи с происшествием оперативная группа и спасатели уже выехали из Благовещенска для проведения поисковых работ. Поисково-спасательный отряд включает 36 человек и 12 единиц техники, среди которых три снегохода и один беспилотный летательный аппарат. Ведомство продолжает мониторить ситуацию и предпринимать все необходимые меры для обнаружения вертолета и его пассажиров.