Подозреваемого в избиении возле бара на Светланской задержали во Владивостоке

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что пострадавший обратился в медицинское учреждение с ушибами головы. Позже он подал заявление в отдел полиции по Фрунзенскому району, указав, что был избит неизвестными. В рамках расследования потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.