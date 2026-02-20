Подозреваемого в избиении возле бара на Светланской задержали во Владивостоке

Полицейские Владивостока задержали местного жителя, подозреваемого в нападении на 30-летнего мужчину возле одного из баров на Светланской, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Сотрудниками полиции установлена личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек задержан», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что пострадавший обратился в медицинское учреждение с ушибами головы. Позже он подал заявление в отдел полиции по Фрунзенскому району, указав, что был избит неизвестными. В рамках расследования потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.
По результатам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство».
Отметим, что глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела.