В Амурской области пропал вертолет

Вертолет пропал в 130 км от села Амаранка в Амурской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ромненском районе пропал вертолёт, вылетевший с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области.

По данным регионального управления ГУ МЧС России по Амурской области, на борту находились четыре человека, и связь с воздушным судном была утрачена по пути следования.

В ведомстве уточнили, что местонахождение вертолёта пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются, информация о возможных причинах исчезновения не приводится.

Для проведения поисково-спасательной операции из Благовещенска к предполагаемому району направлены оперативная группа и силы спасателей. В общей сложности задействованы 42 человека и 14 единиц техники, включая снегоходы и беспилотный летательный аппарат.

Ранее прокуратура начала проверку информации о посадке вертолета на лед реки Текелю на Алтае. Несколько человек приземлились на вертолете решили на реку Текелю у подножия горы Белухи и сыграли там в хоккей.