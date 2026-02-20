В Амурской области пропал вертолет

В Ромненском районе пропал вертолёт, вылетевший с лесозаготовительного участка, расположенного примерно в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области.
По данным регионального управления ГУ МЧС России по Амурской области, на борту находились четыре человека, и связь с воздушным судном была утрачена по пути следования.
В ведомстве уточнили, что местонахождение вертолёта пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются, информация о возможных причинах исчезновения не приводится.
Для проведения поисково-спасательной операции из Благовещенска к предполагаемому району направлены оперативная группа и силы спасателей. В общей сложности задействованы 42 человека и 14 единиц техники, включая снегоходы и беспилотный летательный аппарат.
