Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в Иране

Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Khabar Online со ссылкой на военно-воздушные силы армии Ирана.

Источник: Life.ru

«Один из пилотов погиб, а второй остался жив», — указано в публикации.

Инцидент произошёл в четверг, 19 февраля. Специалисты начали расследование. Они определят причину крушения.

Ранее частный вертолёт Robinson с четырьмя людьми исчез с радаров в Амурской области. Воздушное судно пропало в Ромненском муниципальном округе 20 февраля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
