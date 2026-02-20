В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

Очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT, что слышали не менее пяти хлопков в южной части Краснодара и в Северском районе. В небе были видны яркие вспышки. О громких звуках также сообщили жители посёлка городского типа Яблоновский.
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Ситуация уточняется.
