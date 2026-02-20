Ричмонд
В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

Жители Кубани проснулись от грохота среди ночи. В пригороде Краснодара и в Северском районе края около 3:40 мск 20 февраля раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, силы ПВО отражают воздушную атаку.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT, что слышали не менее пяти хлопков в южной части Краснодара и в Северском районе. В небе были видны яркие вспышки. О громких звуках также сообщили жители посёлка городского типа Яблоновский.

На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Ситуация уточняется.

Ранее Life.ru писал, что ПВО этой ночью отражала налёт беспилотников ВСУ на Сочи. Местные жители сообщали как минимум о пяти взрывах, а сирена воздушной тревоги звучала несколько раз. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту задержали около двадцати рейсов. Позднее опасность атаки БПЛА была отменена.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

