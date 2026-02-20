В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

Ранее Life.ru писал, что ПВО этой ночью отражала налёт беспилотников ВСУ на Сочи. Местные жители сообщали как минимум о пяти взрывах, а сирена воздушной тревоги звучала несколько раз. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту задержали около двадцати рейсов. Позднее опасность атаки БПЛА была отменена.