Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и Северском районе края

Серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара и Северском районе края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Жители Кубани рассказали, что около 03:40 в южной части Краснодара и Северском районе раздалось около пяти взрывов. Также сообщается о ярких вспышках в небе. Предварительно, средства ПВО уничтожают украинские БПЛА на подлете к городу. Также о громких звуках пишут жители ПГТ Яблоновский, — говорится в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ту же ночь мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, 30-летний житель города, который «скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе», получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.

Взрывы ранее прогремели над Сочи в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам. Об этом написал Telegram-канал Shot.

