В пропавшем в Приамурье вертолёте находились три человека

В Правительстве Амурской области уточнили число людей на борту пропавшего вертолёта: в кабине находились пилот и двое пассажиров. До этого сообщалось о четырёх людях, однако данные скорректировали.

Источник: Life.ru

По информации регионального управления МЧС России, воздушное судно исчезло с радаров в Ромненском округе — с лесозаготовительной деляны в районе населённого пункта Амаранка. Вертолёт принадлежит лесозаготовительным службам.

На поиски из Благовещенска выдвинулась оперативная группа спасателей. В операции задействованы 36 человек и 12 единиц техники, включая три снегохода и беспилотник. Специалисты прочёсывают труднодоступную тайгу и проверяют возможные маршруты полёта.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru писал о крушении военного самолёта в Иране во время тренировочного полёта. Один из пилотов погиб, второму удалось выжить.

