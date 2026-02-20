Ричмонд
Нацбанк Казахстана обнаружили поддельные купюры на 1,1 млн тенге за 2025 год

Национальный Банк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Нацбанк Казахстана и банки второго уровня в 2025 году выявили 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге. Это на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков).

«Наиболее часто подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге — 174 штуки, что составило 84,5% от общего количества выявленных подделок», — говорится в сообщении.

Далее идут банкноты номиналом 10 000 тенге — 22 штуки (10,7%), 2 000 тенге — 6 штук (2,9%), 20 000 тенге — 1 штука (0,5%), остальные 1,4% приходятся на монеты.

Как отличить подделки.

Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Элемент патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.

«Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь», — напомнили в банке.

В Нацбанке призвали казахстанцев к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.