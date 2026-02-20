Нацбанк Казахстана обнаружили поддельные купюры на 1,1 млн тенге за 2025 год

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Нацбанк Казахстана и банки второго уровня в 2025 году выявили 206 поддельных денежных знаков (203 банкноты и 3 монеты) на сумму 1 122 150 тенге. Это на 90,7% больше по сравнению с 2024 годом (108 фальшивых денежных знаков).