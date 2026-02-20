После взрыва газа жильцы многоэтажки в Актау остались без газоснабжения

Жильцы дома № 83 в 32 В микрорайоне Актау заявили о длительном отключении газоснабжения после взрыва бытового газа, произошедшего в подвальном помещении осенью прошлого года. По их словам, подача газа в квартиры не восстановлена до сих пор, в связи с чем они записали коллективное видеообращение к правоохранительным органам и местным властям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.