В Барабинске под Новосибирском ввели карантин по бешенству

По данным ветеринарных служб, переносчиками вируса бешенства чаще всего становятся дикие животные — лисы и енотовидные собаки. От них инфекция может передаваться сельскохозяйственным и домашним животным, а при укусах — человеку. В случае заражения единственным способом предотвратить развитие болезни является срочная вакцинация. После появления первых симптомов бешенство неизлечимо.